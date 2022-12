La Protezione Civile: "Fare in fretta, ma in sicurezza"

"Il nostro obiettivo è quello di fare in fretta, ma fare in fretta significa fare anche bene, perché c'è la tutela delle persone". Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione civile, oggi a Ischia, in merito alla situazione delle persone sfollate, residenti nelle abitazioni di Casamicciola ancora considerate a rischio e che vengono sottoposte in questi giorni a nuove verifiche.

"Assicuriamo, e la giornata di lavoro di oggi lo testimonia, che per noi il tema di dare una risposta al cittadino è prioritario. Ma - ha sottolineato Curcio - questo tema dev'essere messo in linea con la sicurezza del cittadino. Facciamo anche appello alla sensibilità delle persone che stanno fuori casa; essere fuori casa è sempre difficile, drammatico, complicato, conosciamo anche le ansie che ognuno di noi ha, capiamo perfettamente che significa essere mandati fuori alla propria abitazione. Quindi dobbiamo fare in fretta ma dobbiamo fare in sicurezza".

"Stiamo entrando nel pieno dell'inverno, quindi avremo fenomeni di maltempo che si susseguiranno. Questo studio ci permetterà di avere la consapevolezza delle procedure da mettere in piedi".

"La preoccupazione c'è ma dobbiamo occuparcene prima. E' evidente - ha aggiunto Curcio - che ogni evento meteorologico di questo tipo aumenta il rischio, per questo va approfondita la conoscenza scientifica di come sono messi certi versanti, che percentuale di acqua hanno questi

versanti, che tipologia di interventi si possono fare, magari mettere delle soglie pluviometriche per fare attività preventive. E' uno studio che stanno facendo i centri di competenza, le università, che forniranno questi studi poi alle strutture, al commissario Legnini, al commissario prefettizio e a ognuno di noi che nella catena svolge il proprio ruolo per prendere le decisioni migliori".

"In dieci giorni daremo il quadro definitivo dei rischi, sulla base di acquisizioni scientifiche più avanzate, e della destinazione alloggiativa dei cittadini, sul rientro o non rientro". Lo ha detto Giovanni Legnini, commissario per l'emergenza a Ischia, in un punto stampa tenuto insieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

"Le analisi e gli studi sono in via di elaborazione - ha aggiunto Legnini - poi questo sarà il tempo utile anche per fare il primo piano operativo per l'eliminazione dei rischi. La parola d'ordine è sicurezza, garantire la sicurezza ai cittadini e il minor disagio possibile ai cittadini. Stiamo procedendo ora dopo ora".