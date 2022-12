La Protezione Civile: "Le parole d'ordine sono rapidità e sicurezza"

“Facciamo appello alla sensibilità delle persone che stanno fuori casa. Conosciamo le loro ansie, capiamo perfettamente cosa significa essere mandati fuori dalla loro abitazione. Dobbiamo fare in fretta e fare in sicurezza: per questo i migliori tecnici specializzati che abbiamo in tutta Italia sono stati messi a disposizione su quest'isola. Le parole d'ordine sono rapidità e sicurezza”. Così Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione civile.

“Abbiamo fatto passi avanti anche sul tema dello smaltimento dei fanghi e dei detriti”, ha sottolineato il commissario per l'emergenza a Ischia Giovanni Legnini. “Si tratta di uno dei temi più urgenti, sul quale siamo al lavoro sin dal primo giorno”.