La ricerca per terapie personalizzate contro i tumori

Cure personalizzate per sconfiggere i tumori, anche quelli spesso considerati imbattibili, grazie alla ricerca. È il focus del lavoro di due scienziati italiani, Antonio Iavarone e Anna Lasorella. Di pochi giorni fa una loro importante scoperta: la mutazione di un gene, LZTR1, contribuisce allo sviluppo della malattia. Ed è su questo tipo di mutazioni che bisogna concentrarsi per nuove terapie. Il professor Iavarone, ospite dell'Università Giustino Fortunato di Benevento, ha parlato dei primi test fatti negli Stati Uniti: due farmaci diretti simultaneamente contro due proteine per aiutare le cellule malate.