La rigenerazione della Sanità in una rassegna cinematografica

Una passeggiata tra i vicoli della Sanità. Un viaggio nelle pellicole che descrivono il quartiere e la sua rigenerazione. Un salto, lungo i tratti di matita di chi lo disegna e sulle note di chi ne esprime le sonorità, vecchie e nuove. La rassegna cinematografica Take me to church offre sette giorni di proiezioni ed eventi culturali nel cuore di Napoli, nella basilica di San Severo fuori le mura. È uno degli Altri Natali voluti dal comune per riempire di cultura le festività e ogni angolo della città. Tra le iniziative anche una mostra della scuola italiana Comix per raccontare la Sanità tra fantasia e realtà.

Nel servizio la voce di Andrea De Rosa, uno degli organizzatori della kermesse.



Di seguito il cartellone completo degli eventi:



15 Dicembre “Il ladro di cardellini”

Open act musicale: Giovanni Block

Talk a cura dell’Osservatorio Giovani (OTG) del Dip. di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II con il regista Carlo Luglio e Giuseppe Gaeta, docente di Antropologia della complessità dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e Massimo Romano, giornalista Napoli Today

16 Dicembre “Rosa Pietra Stella”

Open act musicale: Ars Nova Napoli

Talk a cura dell’Osservatorio Giovani (OTG) del Dip. di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II con il regista Marcello Sannino

17 Dicembre “Nimble Fingers”

Open act musicale: Damiano Davide

Talk a cura dell’Osservatorio Giovani (OTG) del Dip. di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II con il regista Parsifal Reparato, Pietro Masina docente di Storia e Istituzioni del Sud-Est asiatico dell’Università L’Orientale di Napoli, Silvio Vecchione Console della Repubblica Socialista del Vietnam in Napoli, Laura Valente, Corriere del Mezzogiorno.

18 Dicembre “Fino ad essere felici”

Open act musicale: Roberto Ormanni

Talk a cura dell’Osservatorio Giovani (OTG) del Dip. di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II con il regista Paolo Cipolletta, Pietro Maturi dell’Osservatorio LGBT dell’Università Federico II di Napoli, Gianluca Varriale produttore cinematografico, Daniela Falanga Presidente Antinoo Arcigay Napoli, Ilaria Urbani, La Repubblica.

19 Dicembre “Nostalgia”

Open act musicale: Azul

Talk a cura dell’Osservatorio Giovani (OTG) del Dip. di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II con Lello Savonardo, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica della Federico II di Napoli. Intervengono al dibattito Michelangelo Pascali Docente di Sociologia giuridica e della devianza, l’attore Francesco Di Leva e Pasquale Calemme Presidente Fondazione San Gennaro.

20 Dicembre Cortometraggi “Natale in casa Cupiello”, “Là dove la notte”, “La mucca nel cielo”, “Simposio suino in Re Minore”, “About a mother”, “Merry Grandmas”

Open act musicale: Giglio

Modera: Giovanni Chianelli, Il Mattino

Talk a cura dell’Osservatorio Giovani (OTG) del Dip. di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II con, Mario Punzo, direttore della Scuola Italiana di Comix, Ferdinando Tozzi, Delegato del Sindaco per l'audiovisivo e l'industria musicale, i registi di Crocopie Studio, Renato Lori Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.