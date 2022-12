La riserva degli Astroni: immergersi nella natura alle porte di Napoli

250 ettari di bosco misto, centinaia di specie faunistiche, e il fascino di stare all'interno di un cratere nato circa 4mila anni fa. L'oasi del WWF degli Astroni è un vero e proprio polmone verde dell'area metropolitana di Napoli, visitato da scuole e escursionisti soprattutto dalla primavera in poi. Ebbene, dopo mesi di lavoro, all'interno del parco è stato ripristinato, grazie alla collaborazione con la Sma, società in house della Regione, il sentiero più importante, lungo circa sei chilometri. Ma è stato fatto anche un importante lavoro di prevenzione anti incendi, e tutti ricordano quello di quel tragico 2017 che bruciarono parte della vegetazione. Tre mesi l'anno lavorano sul terreno della prevenzione, poi, nei mesi estivi, sono spesso impegnati nello spegnimento degli incendi, o in altre situazioni di emergenza, come hanno fatto di recente a Casamicciola, aiutando a ripulire il paese dal fango e salvando anche vite umane durante i soccorsi. Insomma, un lavoro prezioso quello dei lavoratori della Sma.

Nel servizio, le interviste a Giovanni Lamagna - WWF e Fiorella Zabetta - cda Sma.