La spending review del pranzo di Natale

Inflazione e rincari pesano sulla spesa del cenone di Natale.

Soprattutto per quanto riguarda il pesce, prodotto tipico della cena del 24: secondo la borsa merci telematica italiana gli aumenti maggiori riguardano anguille, +25,6%, e vongole, +15,5%. Calano mazzancolle, -38,9%, e acciughe, -5,9%.

Abbiamo sentito come si stanno comportando i cittadini per far fronte ai rincari e fatto il punto della situazione con Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania; Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania; Vincenzo Di Giacomo dell'Adoc Associazione Consumatori.