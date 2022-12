Impegno e sudore, la grande famiglia dei volontari

La solidarietà dopo l'emergenza e la morte: a Ischia il lavoro dei giovani volontari e delle associazioni, dalla Diocesi a gruppi nati spontaneamente, è servito da subito a dare sostegno a chi ha perso tutto e anche a costruire gradualmente le basi per il futuro dell'isola.

Molti i giovani in campo per spalare il fango, distribuire pasti agli sfollati, immaginare una rete che faccia rimanere a Ischia le forze migliori per la ricostruzione e la rinascita del territorio.