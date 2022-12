L'agricoltura del futuro è nelle aree interne

Dai nuovi trend dell'agricoltura, tra tecnologia, colture in crescita come i frutti di bosco, utilizzo dell'energia rinnovabile, a Torchiara in provincia di Salerno Confagricoltura discute di come rilanciare il settore anche nelle aree interne, oltre la produzione intensiva di pianura. L'agricoltura del futuro può creare posti di lavoro e contribuire ad arginare lo spopolamento delle zone montane. E può essere un valido alleato nella difesa dell'assetto idrogeologico.



Nel servizio le voci di Rosario Rago, Giunta nazionale Confagricoltura e Franco Alfieri, presidente della provincia di Salerno.