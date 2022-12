L'arte millenaria dei maestri d'ascia

'E' un lavoro a lungo osservato per apprendere ogni singolo gesto'. Definisce così il suo mestiere, Giovanni Cammarano, uno dei maestri d'ascia della Campania. Nel suo laboratorio si respirano secoli di saperi tramandati dai tempi delle prime flotte greche e romane.

Giovanni figlio di uno dei pescatori di Pisciotta, a sud di Salerno, ha imparato il mestiere nel cantiere navale di Vito Fariello. Sulle pareti e sui banchi di lavoro gli antichi attrezzi ereditati dal maestro.

Fariello costruiva gozzi per la flotta del piccolo borgo che viveva di pesca in un tempo, quello del dopoguerra, fatto per donne e bambini di attesa dei pescherecci lontani per lunghe battute di pesca, e di preghiere perché il mare fosse bonario nella chiesetta edificata per la madonna di Porto Salvo.

Ancora oggi a Marina di Pisciotta e in alcune località del Cilento, si pescano le alici con la tecnica tradizionale della menaica, una pesca poco invasiva, che non viola gli equilibri dell'ecosistema marino.

Nel servizio di Francesca Coppola le interviste al maestro d'ascia Giovanni Cammarano e a Maria Cammarano Fedullo, memoria storica di Pisciotta.