Lavorare per una legge che garantisca in egual misura tutti i disabili

Oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità. Una data importante, celebrata anche dell'Anmic Campania, ente morale, presente con le sue sedi tutta Italia. Una realtà associativa che tutela e rappresenta i diritti dei cittadini portatori di handicap. "Una giornata questa - ha detto il presidente nazionale dell'Anmic, Rino Pagano - che è soprattutto un momento di riflessione perché le persone con disabilità vivono situazioni di fragilità e di difficoltà abbastanza significative". E il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in visita all'Anmic di Napoli, ha raccolto l'istanza del mondo della disabilità di essere messo al centro dell'azione politica e governativa. In quest'ottica, l'obiettivo per il ministro è arrivare ad una legge quadro per la disabilità attraverso il confronto con chi opera sul territorio.

E sempre per la giornata internazionale delle persone con disabilità, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato una rappresentanza dei veterani della Difesa, tra questi il tenente colonnello Gianfranco Paglia, vittima di attentato in Somalia nel '93, che gli ha fatto perdere l'uso delle gambe.

Nel servizio le voci del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del tenente colonnello dell'Esercito Gianfranco Paglia.