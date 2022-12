Le due volte di Benedetto XVI in Campania

Stamattina alle 9:34 si è spento Benedetto XVI. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo di Joseph Ratzinger sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. I funerali del Papa Emerito saranno celebrati il 5 gennaio alle 9:30 in piazza San Pietro e presieduti da Papa Francesco. Due volte il Pontefice era stato in Campania. Pioggia, freddo e vento accompagnarono Benedetto XVI nella sua prima visita pastorale. Era il 21 ottobre del 2007, quando su invito del cardinale Crescenzo Sepe, Ratzinger arrivò a Napoli in elicottero, atterrando alla stazione marittima, per l'inaugurazione dell'incontro interreligioso della Comunità di Sant'Egidio. Ad accoglierlo, oltre al Cardinale Sepe, autorità civili e militari tra cui l'ex Premier Romano Prodi e l'allora Guardasigilli Clemente Mastella. Il Pontefice celebrò la messa e recitò l'Angelus in piazza del Plebiscito, gremita nonostante le pessime condizioni climatiche. Come le strade dove era previsto il transito della Papa mobile. La città blindata. Benedetto XVI parlò dei problemi di Napoli auspicando "atti politici". Una “seria strategia di prevenzione puntando su scuola e lavoro”, ma si augurò anche un profondo rinnovamento spirituale per mutare il volto di Napoli. Nel pomeriggio, poi, si recò in Duomo per pregare sulle reliquie del patrono, San Gennaro; in quella occasione fu riaperta l'urna che custodisce le ossa del Santo. Quindi, il saluto alla città e la ripartenza, sempre in elicottero. L'anno successivo, poi, sempre in ottobre, questa volta il 19, Benedetto XVI arrivò a Pompei in occasione della supplica alla Vergine Maria. Nella sua omelia il Papa ricordò il fondatore del santuario Bartolo Longo e la sua conversione che, disse, ha reso possibili una serie di "opere sociali volte a tradurre il vangelo in servizio concreto alle persone più in difficoltà". Dopo la messa il Papa pranzò coi vescovi della Campania e recitò il rosario sulla tomba di Longo. Con lui migliaia di fedeli.