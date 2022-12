Le speranze degli sfollati di Casamicciola

Domani i circa 400 sfollati di Casamicciola sapranno se dovranno restare ancora in albergo o se potranno far rientro in casa e quando. E’ la notizia che tutti aspettano da un mese per riorganizzare le proprie vite. Sarà l'oggetto dell’ordinanza alla quale il Commissario per l’emergenza frana, Giovanni Legnini, sta lavorando senza tregua da giorni. L’obiettivo è firmarla e illustrarla ai cittadini domani a Casamicciola, dove alle 11 arriverà anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Il provvedimento è in elaborazione sulla base delle verifiche tecniche effettuate e dei copiosi studi su tutti i possibili rischi, idrogeologici e non solo, inviati alla struttura commissariale nei giorni scorsi da diverse università italiane che sono centri di competenza della Protezione civile nazionale.

Dall’Ateneo di Firenze, che monitora con i radar 24 ore su 24 la montagna franata il 26 novembre scorso uccidendo 12 persone, passando per il dipartimento di Ingegneria della Federico II e quello di idraulica dell’Università del Sannio.

Sulla base di questi studi l’ordinanza identificherà il rischio residuo e ridefinirà la zona rossa di Casamicciola. In alcune abitazioni non si potrà tornare non perché inagibili, ma perché lo smottamento ha sradicato impianti e condotte e non arrivano più né acqua né corrente elettrica.

Non solo. In un susseguirsi continuo di incontri con i sindaci e i cittadini dell’isola, Legnini sta mettendo a punto il piano degli interventi urgenti, la messa in sicurezza dei costoni, la pulizia degli alvei e tutto quanto per troppo tempo è stato trascurato.