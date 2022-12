Legnini: "Nessun allontanamento coattivo"

“Non ci sarà un allontanamento coattivo. C'è un'ordinanza che va rispettata. Sono assolutamente fiducioso che la stragrande maggioranza della popolazione la rispetterà anche perché si tratta della loro sicurezza”. Così in conferenza stampa il commissario per l'emergenza alluvione ad Ischia Giovanni Legnini. “Le persone saranno accolte in albergo e torneranno nelle loro case ad allarme cessato” ha aggiunto Legnini.