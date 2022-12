Legnini: "Stiamo verificando se nelle case si può vivere in sicurezza o no"

“Il complesso delle azioni messe in campo e avviate è finalizzato a verificare se in quelle case si può continuare a vivere in sicurezza oppure no”. Così il commissario per la ricostruzione di Ischia Giovanni Legnini ai giornalisti, spiegando la situazione delle azioni di monitoraggio degli edifici interessati dall'area della frana del 26 novembre.

“Le modalità per l'allontanamento temporaneo sono indicate nell'ordinanza e messe sul sito del Comune”, ha evidenziato il commissario prefettizio di Casamicciola Simonetta Calcaterra. “C'è un numero verde da chiamare per avere contatti con un operatore che darà tutte le informazioni possibili”.