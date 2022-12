L'impegno delle associazioni per i bisognosi

Viaggio nel mondo della solidarietà di Salerno. Il Polo della Carità è un dormitorio che ospita fino a 30 senzatetto. Gli ospiti fanno colazione e lasciano al mattino la struttura.

Altri giovani volontari sono impegnati nella Mensa San Francesco. A cucinare per gli ospiti c'è Raffaele Arienzo, uno chef che dopo aver lavorato per tanti anni in ristoranti oggi ha deciso di fare il volontario.