Lite tra migranti, ucciso ventenne

Una lite degenerata in omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nata da un diverbio tra connazionali - due persone provenienti dal Marocco - l'aggressione che ha portato alla morte di un giovane di circa 20 anni.

L'episodio nel primo pomeriggio a Napoli, in piazza Duca degli Abruzzi, nell'area della Maddalena, non lontano dall'edificio che un tempo ospitava il mercato ittico partenopeo.

Il ragazzo sarebbe stato colpito ripetutamente con un coltello. Diversi i fendenti al petto che ne hanno causato la morte.

L'autore del gesto, le cui motivazioni sono ancora tutte da chiarire, si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Sulle sue tracce gli uomini della Polizia di Stato. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura sono arrivati subito sul posto e stanno indagando per ricostruire lo scenario dell'omicidio.