Lotta per il controllo degli affari criminali, 5 arresti a Scampia

Ancora fibrillazioni criminali a Scampia, a Napoli. Al centro dell'attenzione della Direzione distrettuale antimafia partenopea il conflitto latente per il controllo delle attività illecite tra due famiglie: i Raia e i Notturno. Sono 5 le persone arrestate dai poliziotti della Squadra mobile e del commissariato di Scampia, tutte legate al primo gruppo, ritenute responsabili di intimidazioni ai danni di alcuni componenti del secondo. Con lo spargimento di liquido infiammabile e l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, nelle scorse settimane avevano portato all'allontanamento dei Notturno dalle loro case nel quartiere. Sono accusati di estorsione e porto abusivo di armi da fuoco.

Altra operazione ad Acerra, in questo caso per estorsione, denaro chiesto a un'impresa edile per lavori di ristrutturazione in un immobile del Comune in provincia di Napoli. "Se non paghi, non lavori", la minaccia pronunciata nei confronti di un operaio della ditta per indurre il titolare a versare la somma richiesta. Sono finiti in carcere in tre. A documentare il tutto le immagini di videosorveglianza che hanno permesso ai carabinieri, nel corso dell'indagine coordinata dalla Dda di Napoli, di risalire ai responsabili.