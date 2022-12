Memorial Vespoli, a Capri 170 atleti ai nastri di partenza

Una giornata di sport attraverso le bellezze di Capri, lo sguardo puntato alla vittoria finale ma almeno per un attimo rivolto anche verso i Faraglioni.

Oltre 170 atleti italiani e stranieri hanno partecipato alla gara podistica Primo Memorial Giampaolo Vespoli organizzata dall'associazione caprese ASD Poly Running in collaborazione con il comune di Capri. Un percorso di nove chilometri e 400 metri, competizione in ricordo di Giampaolo Vespoli, un giovane podista caprese scomparso lo scorso anno. A dare il via il presidente della Poly Running Sergio De Martino, insieme con il Sindaco Marino Lembo.

Primo classificato, in 33 minuti e 7 secondi, Jassine Metrani, marocchino, che ha preceduto di 4 secondi il connazionale Youssef Aich. Terzo l'italiano Raffaele Tramontano, in 36 e 35. Prima tra le donne Filomena Palomba, della società Caivano Runners, in 38 e 15.