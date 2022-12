Migranti, il giorno della Geo Barents

Concluse le operazioni di sbarco e di prima accoglienza dei 248 migranti giusti nel porto di Salerno a bordo della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso in mare di Medici Senza Frontiere.

È il ventiseiesimo sbarco di migranti nella città campana. Tanti i minori: 84, di cui 78 non accompagnati.

Per tutti l'incubo di un viaggio reso difficilissimo dalle condizioni meteo. Sono stati recuperati nei giorni scorsi con tre diverse operazioni mentre su gommoni e mezzi di fortuna cercavano di raggiungere le coste della Sicilia, dopo aver superato in tanti il dramma della traversata del deserto libico e le violenze.

Uno dei momenti più delicati è quello dell'apporto psicologico.

Sono già tutti partiti per le destinazioni previste dal piano di accoglienza. Tutta la rete Sai del Ministero è stata attivata. Venti minori saranno ospitati nelle strutture del Comune di Salerno, gli altri a Taranto.

I maggiorenni saranno distribuiti in varie regioni italiane, una trentina resteranno in provincia di Salerno nelle strutture messe a disposizione dalla Caratis.