Migranti, la Geo Barents arriverà a Salerno domani all'alba

Arriverà alle prime luci dell'alba nel porto di Salerno la Geo Barents, la nave di Medici senza Frontiere che ha a bordo 246 migranti salvati in diversi interventi nei primi giorni di dicembre mentre a bordo di gommoni e imbarcazioni di fortuna stavano cercando di raggiungere le coste siciliane.

Le cattive condizioni del mare stanno rallentando il viaggio verso il porto di Salerno, che il governo ha assegnato alla Ong per questo sbarco, che sarà il venticinquesimo nella città campana.

Al Comune compete l'accoglienza degli 80 minori a bordo della nave, che non saranno ospitati in una scuola usata anche per gli altri sbarchi, ma entreranno subito in case d'accoglienza. Una sessantina entreranno nella rete ministeriale e saranno destinati verso Taranto, una ventina rimarranno nella rete attiva nel comune salernitano.

Nel servizio la voce di Paola De Roberto, assessore alle politiche sociali del comune di Salerno