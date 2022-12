Migranti, la Geo Barents verso Salerno. Pronta la macchina dell'accoglienza

La Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere con 278 migranti a bordo, è in viaggio dalla Sicilia verso il porto di Salerno, dove è attesa in serata, condizioni del mare permettendo. Lo sbarco avverrà domani mattina all'alba.

La macchina organizzativa, come già avvenuto in altri 24 sbarchi a Salerno, è pronta ad entrare in funzione.

Gli ultimi dettagli sono stati discussi in videoconferenza tra il sindaco di Salerno e il prefetto Francesco Russo: al Comune compete innanzitutto l'accoglienza dei 78 minori salvati insieme agli altri migranti nei primi giorni di dicembre, quando, a bordo di imbarcazioni di fortuna cercavano di raggiungere le coste italiane.

Nel servizio la voce di Enzo Napoli, sindaco di Salerno