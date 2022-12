Migranti, lavoratori interinali chiedono proroga contratti

Chiedono una proroga del contratto e poi un bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori interinali delle prefetture e delle questure campane che si occupano della regolarizzazione dei migranti. Inevase migliaia di pratiche, la pubblica amministrazione non ha personale sufficiente. Protesta con Cgil, Cisl e Uil in piazza Plebiscito a Napoli e incontro con il Prefetto.

Interviste ai lavoratori e ai sindacalisti:

Angelo Magliacano, Felsa Cisl, Campania

Antonella Pacilio, Nidil Cgil Campania

Denise Carbone Uiltemp Campania