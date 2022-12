Montefusco: "Era immarcabile, ma mi fece i complimenti"

Non è da tutti ricevere un complimento da Pelè. Dopo l'amichevole con il Santos al San Paolo del marzo '72, Pelè espresse il suo apprezzamento per il modo di giocare di Vincenzo Montefusco, bandiera azzurra di quel periodo che non riservò al fuoriclasse un trattamento rude. “Mi ha marcato ma non mi ha picchiato”, disse O Rei.

Sono tanti gli aneddoti di quelle tre sfide in amichevole al Santos di Pelè, giocate tra Stati Uniti e Napoli, rimasti impressi nella memoria della bandiera azzurra.