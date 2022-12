Montezine: "Napoli, è l'ora buona per vincere"

Fabio Cesar Montezine, ex centrocampista del Napoli, e dell'Avellino, vive a Doha da 17 anni, è stato uno dei primi a giocare nel piccolo Paese della penisola arabica: naturalizzato qatariota ha giocato 44 partite con la maglia del Qatar e ha seguito questo mondiale molto da vicino.

A Napoli ha giocato per tre stagioni, 77 presenze e 7 reti. E dal Qatar, come spiega al giornalista turco Dundar Kesapli, mebro dell'International sport press association, continua a tifare per il Napoli e ad apprezzare il gioco degli azzurri.