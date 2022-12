Musei gratuiti, a Capodimonte per la prima domenica del mese

La musica di Mozart, nel rondò alla turca della sonata numero 11, suonata nel salone delle feste accoglie i visitatori negli appartamenti reali del Museo di Capodimonte a Napoli. Come ogni prima domenica del mese, l'ingresso qui e in altri siti ministeriali è gratuito. E in molti ne approfittano per vedere le opere esposte per la prima volta, o per tornarci dopo molto tempo.

Dopo una chiusura forzata dovuta ad alcuni cornicioni pericolanti, i cortili interni sono interdetti, ma le collezioni, dalla Farnese alla De Cicco, passando per gli arazzi e la mostra "Oltre Caravaggio", sono interamente fruibili, da qualche giorno anche con video in lingua dei segni per le persone sorde.