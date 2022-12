Napoli col Crystal Palace, Salernitana battuta dal Fenerbahce

Ancora un'amichevole domani per il Napoli prima di chiudere il ritiro in Turchia. Gli azzurri affronteranno il Crystal Palace di Patrick Vieira. Un mostro sacro ha detto alla vigilia il tecnico azzurro Spalletti in campo da solo faceva Anguissa, Zielinski e Lobotka e avrà trasferito il suo carattere alla squadra. Noi necessitavamo di una pausa e proveremo ancora qualcosa. Contro gli inglesi mancheranno Sirigu, Rrahmani e Demme. Sulle tracce del mediano tedesco ci sarebbe la Salernitana, ma noi vogliamo tenerlo ha detto Spalletti ma se vuole andare siamo a posto così'. E su Kim l'allenatore ha rassicurato i tifosi Non credo possa lasciare il Napoli ha sottolineato. In Turchia c'è anche la Salernitana che è stata sconfitta per tre reti a zero in amichevole dal Fenerbahce. Granata fuori condizione e nuova tegola per Nicola. Dopo Sepe si è fermato per un problema muscolare anche Maggiore