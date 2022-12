Napoli-Crystal Palace 3-1, chiuso il ritiro in Turchia

Due vittorie su due per il Napoli nella tournée in Turchia. Dopo l'Antalyaspor, battuto 3-2, gli azzurri calano il tris anche contro il Crystal Palace, squadra di Premier League passata in vantaggio con Zaha ma poi costretta ad inchinarsi alla splendida rete del pareggio di Osimhen e alla doppietta di un Raspadori in forma strepitosa. Gli uomini di Spalletti ora avranno il lunedì di riposo, poi torneranno subito al lavoro a Castel Volturno per preparare la sfida contro gli ex Reina e Albiol