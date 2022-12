Napoli e Argentina unite nel nome di Diego

È lo stesso account social di Diego Maradona a ribadire il filo comune che ieri ha unito Napoli e Buenos Aires.

Dopo 36 anni l'Argentina torna campione e al murale del Pibe de Oro si alza il coro per Dios, indiscusso e indimenticato idolo di un'amore che non svanirà mai.

“Diego felice, Napoli felice”, twitta l'account in lingua portoghese della società del presidente De Laurentiis.

Anche l'idolo di oggi Kvaratskhelia posta su instagram una foto che omaggia Maradona. Fa festa anche Paolo Sorrentino, che indossa la maglia con dedica del Pibe.

Che sarebbe stata una giornata di festa si è intuito già nel primo pomeriggio, quando nelle strade del centro si è riversata la comunità argentina cittadina e non solo: tantissimi i tifosi dell'albiceleste che da tutta Italia e tutta Europa hanno scelto di venire a Napoli per vivere l'attesa della finale.

Una coloratissima sfilata in via Toledo, l'attesa sotto il murale ai Quartieri. Il rigore decisivo: l'esplosione di gioia, la festa che si riversa in Piazza Dante.

Una grande festa nel nome di Diego Armando Maradona. Ma anche di due popoli con tanto in comune, uniti dalla stessa passione e dalla fame di una vittoria che ad entrambe mancava da tanto. Almeno fino a ieri, sulla sponda di Buenos Aires.