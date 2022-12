Segnali turchi per Napoli e Salernitana

Il 4 gennaio, giorno del big match di campionato con l'Inter al "Meazza", si avvicina. E il Napoli sembra pronto a sfidare i nerazzurri di Simone Inzaghi. I test nel ritiro turco con l'Antalyaspor e con il Crystal Palace, compagine londinese di Premier League allenata da Patrick Vieira, hanno evidenziato che gli azzurri, nonostante la lunga sosta, non hanno perso smalto e l'abitudine col gol.

Insomma, indicazioni positive per Spalletti. La compagine partenopea è ritornata all'ombra del Vesuvio con immutata consapevolezza della propria forza e probabilmente anche con qualche certezza in più, che arriva soprattutto da Giacomo Raspadori: quattro gol in due partite, assist e giocate di qualità. Un asso nella manica in più nella corsa scudetto. Intanto, sabato sera lo stadio Maradona sarà lo scenario dell'amichevole amarcord con gli spagnoli del Villareal. Match che segna il ritorno in riva al Golfo di due grandi ex, Pepe Reina e Raul Albiol.

La Salernitana, invece, prosegue il ritiro ad Antalya, vi resterà fino a giovedì, poi il ritorno a casa. Ma prima della partenza di giovedì la squadra di Nicola, che sabato è stata sconfitta (3-0) in amichevole dal Fenerbahce, sosterrà un altro test con l'Antalyaspor. I granata guardano con interesse al mercato di gennaio. E in quest'ottica, appare interessante l'asse col Napoli, che riguarda soprattutto Demme, Sirigu e Mazzocchi. Il centrocampista italo-tedesco e il portiere sardo potrebbero approdare alla corte di Nicola, mentre Mazzocchi piace a Spalletti come vice di Di Lorenzo.