Napoli e Salernitana, prove di rientro in campo

In attesa del campionato, al Maradona si respirerà aria d'Europa. Due amichevoli di alto livello per preparare la ripresa del torneo.

Si inizia sabato con il Villarreal, quando i tifosi potranno riabbracciare gli azzurri e anche i due ex d'eccezione Pepe Reina e Raul Albiol. Una sfida carica di significati contro un avversario che quest'anno non sta brillando ma che solo pochi mesi fa incantò l'Europa.

Napoli risponderà presente: le prevendite sono incoraggianti come anche quelle per la partita di mercoledì 21 contro il Lille, ultimo test prima di Natale e della ripresa del campionato.

Spalletti in questi giorni ha potuto riattivare il motore della squadra e fare qualche esperimento: le avversarie attendono al varco.

Continua invece la trasferta turca della Salernitana: doppia seduta d'allenamento nel ritiro di Belek. Il programma per gli uomini di Nicola prevede lavoro sia in palestra che sul campo.

Giovedì nuovo test con l'Alanyaspor: c'è da riscattare la sconfitta con il Fenerbahce con un occhio all'infermeria - Sepe, Mazzocchi e Maggiore rischiano di rimanere fermi a lungo - e uno al mercato. Nuovi equilibri da trovare.