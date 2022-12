Il 21 dicembre amichevole con il Lille al Maradona

Dopo il ritiro in Turchia, il Napoli è pronto a riabbracciare i suoi tifosi. Prima l'amichevole sabato sera al Maradona con il Villareal degli ex Reina e Albiol, poi il 21, alle ore 20, sempre nello stadio di Fuorigrotta, il test con i francesi del Lille, la squadra dove giocava Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano sugli scudi. Di pregevole fattura la rete segnata nella partita col Crystal Palace vinta per 3-1. Brilla la stella del numero nove, brilla quella Di Raspadori, autore di una doppietta. La squadra di Spalletti è apparsa in forma e desiderosa di tornare quanto prima in campo per ribadire la sua forza. Alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio, subito un big match per gli azzurri: quello con l'Inter al Meazza.

Prosegue intanto il suo ritiro in Turchia la Salernitana. Dopo quella col Fenerbache persa per 3-0, giovedì l'amichevole con l'Alanyaspor. Si rincorrono i rumors di mercato che segnalano l'interesse per Demme e Sirigu del Napoli.

In serie B, vola sulle ali dell'entusiasmo il Benevento. Col Cittadella è arrivata la seconda vittoria consecutiva. " Risultato importante- ha sottolineato il tecnico Cannavaro- ma il campionato è lungo, dobbiamo pensare partita dopo partita".