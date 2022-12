Napoli, le immagini del primo allenamento ad Antalya

Dopo il primo allenamento (nel video le immagini postate dal club sul profilo Twitter) seconda giornata di ritiro per il Napoli che proprio in Turchia, il 7 e l’11 dicembre, sfiderà Antalyaspor e Crystal Palace mentre – adesso è ufficiale – la terza amichevole del mese sarà il giorno 17, alle 20.30, allo stadio Diego Armando Maradona, contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol. In quella occasione Spalletti avrà già ritrovato Lozano, Anguissa e Olivera, tutti eliminati dal mondiale nella fase a gironi. Dopo il Messico, infatti, anche il Cameroon ha detto addio alla rassegna iridata, nonostante la prestigiosa vittoria 1-0 ai danni del Brasile. Per Anguissa, in campo tutti e novanta i minuti, terzo posto nel gruppo G e valigie pronte. Poco prima stessa sorte era toccata all’Uruguay di Mathias Olivera, ancora una volta titolare nella ‘Celeste’ ma condannato all’eliminazione nonostante il successo 2-0 sul Ghana. In contemporanea, infatti, la rimonta della Corea del Sud ai danni del Portogallo (già certo del primo posto) aveva permesso agli asiatici, vittoriosi 2-1, di chiudere al secondo posto, con la stessa differenza reti ma due gol in più realizzati rispetto ai sudamericani. Una beffa per Olivera, una gioia per il suo compagno di reparto in azzurro, Kim Min-jae, in panchina per tutta la partita a causa di problemi fisici, ma promosso agli ottavi di finale dove affronterà il Brasile