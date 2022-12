Industriali e archeologi insieme per i 2000 anni di Napoli

Un tuffo nel passato, quello custodito tra sculture e affreschi, e un salto nel futuro per la valorizzazione dell'immagine della città e del suo patrimonio culturale. Si muove su una doppia direttrice l'intesa siglata tra Unione Industriali di Napoli e Museo Archeologico Nazionale. Obiettivo celebrare al meglio il compleanno della città nel 2025. Eventi per ripercorrere la storia economica della città e per migliorare anche la qualità dell'offerta turistica.



Nel servizio le voci di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione industriali di Napoli e di Paolo Giulierini, direttore del Mann.