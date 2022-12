Napoli, rientrati tutti i nazionali. Salernitana, ecco Ochoa

Tutti, di nuovo, insieme appassionatamente. Con il rientro degli ultimi reduci dal Mondiale, il Napoli torna a ranghi completi in vista della ripresa del campionato. Dopo il ritiro in Turchia e le due amichevoli al Maradona, Spalletti punta adesso la rotta sul Meazza: teatro del big match contro l'Inter, la sera del 4 gennaio.

Gli ultimi a rientrare - Kim e Zielinski - hanno svolto lavoro personalizzato a Castel Volturno, così come gli acciaccati Sirigu e Demme. Mentre Rrahmani ha ripreso ad allenarsi con il gruppo.

"In questo momento, le gambe non supportano le idee di gioco - ha commentato il tecnico azzurro dopo il ko con il Lille - ma ci stiamo allenando bene, con intensità e attenzione e non ci sono problemi sotto il profilo della mentalità".

Mentalità che non manca certo a Guillermo Ochoa. Uno degli otto giocatori - nella storia del calcio - ad essere convocati in cinque edizioni dei Mondiali. Il portiere messicano - 37 primavere e un discreto numero di trofei in bacheca - è atterrato all'aeroporto di Napoli, diretto poi a Salerno. Dove - definito l'accordo - diventerà un nuovo calciatore granata. Una soluzione di prestigio per sopperire all'infortunio di Sepe.