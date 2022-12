Napoli, risposte positive nel ritiro. Salernitana, si ferma Sepe

Risposte sempre più convincenti quelle che arrivano a Spalletti, tra allenamenti e partita la sensazione è che la creatura che ha plasmato negli ultimi mesi non abbia affatto risentito della sosta forzata. Era la preoccupazione più forte tra tifosi e addetti ai lavori, l'incognita di una interruzione nel pieno della stagione per far posto ai Mondiali, senza avere statistiche e dati su cui lavorare per gestire al meglio l'inedita situazione.

Dal lavoro quotidiano e dall'amichevole con l'Antalyaspor, le indicazioni per il tecnico sono di una squadra che non ha mai staccato con la testa e che aspetta i nazionali per ripartire da dove si era fermata. I test non sono finiti, si torna in campo domenica contro il Crystal Palace, poi il 17 al Maradona con il Villarreal di Pepe Reina e prima di Natale sempre a Fuorigrotta con i francesi del Lille, ex squadra di Osimhen.

In ritiro in Turchia anche la Salernitana, che in giornata ha dovuto incassare la brutta notizia dell'infortunio di Sepe: gli esami strumentali hanno confermato la lesione al polpaccio per il portiere granata, che dovrà restare a lungo lontano dai campi. Facile ipotizzare dunque che alla riapertura del mercato la società possa muoversi per sostituire, quanto meno temporaneamente, il giocatore. Domani intanto la prima delle due amichevoli in programma nel ritiro turco, alle 14 ora italiana contro il Fenerbahce.