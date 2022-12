Napoli sconfitta da Verona, continua il momento positivo di Scafati

Secondo ko consecutivo per la Gevi Napoli. Dopo Sassari, la squadra di Buscaglia lascia strada anche a Verona. 74-80 il finale al Palabarbuto con il rientrante Johnson, miglior marcatore con 19 punti.

Dopo un match fatto di alti e bassi ma, tutto sommato, equilibrato, Napoli smarrisce la rotta nell'ultimo quarto, concedendo ben 28 punti agli avversari. "Negli ultimi 10 minuti abbiamo sbagliato parecchio - le parole di Buscaglia a fine gara - e quel parziale ci fa capire che bisogna ricominciare daccapo su alcune cose".

Intanto, complici i successi di Treviso e Trieste, Napoli scivola nel gruppone di coda. Quattro squadre a otto punti che alle spalle hanno solo Reggio Emilia.

Due punti in più e, soprattutto, una prospettiva diversa ha Scafati. Per la Givova successo sul difficile campo di Brindisi. 75-71 con 21 punti di Logan. A nulla è valso il tentativo di rimonta dei pugliesi.

Adesso Scafati attende Napoli, nel derby in programma la sera del 2 gennaio.