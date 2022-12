Napoli, tutto esaurito a Capodanno

Neanche il tempo di riprendersi dal Natale che per il turismo in Campania è già il momento di proiettarsi ad un Capodanno che si preannuncia da tutto esaurito.

A Napoli sarà sold out: ad annunciarlo è Federalberghi. Strutture ricettive al completo nonostante il calendario non abbia avvantaggiato le lunghe permanenze, visto che sia Natale che Capodanno sono caduti nel fine settimana.

Qualche speranza per i viaggiatori dell'ultima ora può arrivare dai bed and breakfast. Secondo i dati previsionali dell'osservatorio turistico Otei - Abbac un'offerta last second si può ancora trovare.

Buoni anche i riscontri per la prima settimana dell'anno, almeno fino all'Epifania: anche qui potrebbe esserci nei prossimi giorni una crescita delle presenze causata da qualche visitatore dell'ultimo secondo.

Intanto le città si preparano all'accoglienza: a Napoli il Capodanno organizzato dal Comune inizierà già giovedì 29, per 4 giorni di eventi dal vivo e gratuiti in diverse parti della città.

Anche a Salerno grande attesa per il concerto dei Negroamaro che a Piazza Amendola daranno il benvenuto al nuovo anno.