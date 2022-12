Natale fuori campo... in scena

Quanti volti ha il Natale? Tanti, a volte nascosti, in altri casi invisibili. Scandaglia aspetti spesso sottovalutati la rassegnadi musica danza e teatro "Natale fuori Campo", al teatro Immacolata di Napoli, inserita nel progetto Altri Natali del Comune di Napoli. Un appuntamento al giorno dal 27 al 30 dicembre. Si parte il 27 con la Cantata di Natale tra Scilla e Cariddi, con il Massimo Ferrante trio. Mercoledì 28 sarà la volta di "In nome della madre", prodotto dall'associazione Campania danza. Il 29 dicembre spazio ad Akerusia danza con lo spettacolo "altri Natali straordinari", per la regia di Rosario Liguoro. Si chiude con "La sposa" il 30 dicembre con coreografie di Elena D'Aguanno. Tutti le serate sono ad ingresso gratuito.

Il progetto promosso dall'associazione culturale Sfera Ovale è stato preceduto da laboratori gratuiti di teatro musica e danza rivolti ai ragazzo tra i 14 e i 18 anni. Laboratori curati dall'associazione Oltre le parole.