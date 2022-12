"Non esistono zone crime free": i numeri del 2022 dei carabinieri di Napoli

Un bilancio quello del comando provinciale dei carabinieri di Napoli che racconta un anno impegnativo, come lo definisce il generale Enrico Scandone. Più di 3000 gli arresti, quasi 14mila le persone denunciate in stato di libertà. Una presenza capillare sul territorio in cui non ci sono zone libere dal crimine. Nel contrasto alla criminalità organizzata insieme alle procure, solo ieri l'operazione che ha portato all'arresto di 33 persone in quella che è considerata la piazza di spaccio più grande d'Europa in mano al clan Sautto-Ciccarelli. E poi il duro colpo all'inizio del mese di dicembre al clan Mazzarella, con l'arresto del boss Michele. Di novembre l'operazione contro il clan Sangermano nell'agro nolano, di settembre l'operazione nel rione Salicelle di Afragola, base operativa di traffico di stupefacenti. E proprio gli arresti o le denunce per detenzione e spaccio sono stati più di 900 negli ultimi 12 mesi, 15 i baby pusher. 15 anche i latitanti arrestati nel 2022 tra cui Bruno Carbone e Vincenzo Cinquegrana. E poi c'è l'attenzione dei Carabinieri alle esigenze della popolazione: dalle ore di negoziazione per convincere l'anziano di Bacoli che si era barricato armato in casa dopo aver sparato alla moglie, al lavoro nel fango di Ischia nelle prime ore dell'emergenza e dopo.



Nel servizio le voci del Generale Enrico Scandone, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli e del tenente colonnello Nicola De Tullio, Gruppo di Castello di Cisterna.