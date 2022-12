"Non mangio da tre giorni e sono sola". Chiama i Carabinieri che l'aiutano

"Non mangio da tre giorni, sono sola". E' la richiesta di aiuto di una donna di Melito di Napoli, vedova e senza un reddito stabile, che non sapendo come fare a sfamarsi ha pensato di chiamare i Carabinieri. I militari non c'hanno pensato su due volte: hanno raggiunto la signora a casa e le hanno preparato un pasto. E' una storia piena di amarezza ma a lieto fine, quella che vi stiamo raccontando, partita con una chiamata al 112: a comporre il numero di emergenza una 63enne che racconta ai Carabinieri le difficoltà economiche e la solitudine dopo la morte del marito e la lontananza del figlio. Non ha soldi per pagare le bollette e nemmeno per comprare il cibo. Negli ultimi tre giorni ha mangiato solo uno yogurt e preso qualche farmaco. I militari la fanno visitare da un medico e poi vanno a fare la spesa: acqua (in casa mancava anche quella), frutta, pane, pasta ed un pandoro. A Melito, appresa la notizia, in tanti hanno chiamato alla stazione dell'Arma per offrire aiuto. Nel servizio, la voce del Ten. Valerio Scatoletti Comandante Tenenza Carabinieri Melito