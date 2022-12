Ochoa, dal Messico alla Salernitana

In Messico è una leggenda, i tifosi granata sperano di innamorarsi quanto prima di quella chioma riccia che vola da un palo all'altro.

La Salernitana ha il suo portiere mundial. Guillermo Ochoa è sbarcato ieri in Italia e dopo le visite mediche di rito è arrivato questa mattina al campo sportivo per conoscere i compagni e mettersi subito a disposizione di mister Nicola per il primo allenamento.

L'ufficialità è arrivata in mattinata: accordo fino a giugno prossimo con opzione di rinnovo per la stagione seguente. Indosserà il suo numero 13.

Con Sepe fermo per infortunio, la speranza è quella di avere il numero uno messicano a disposizione alla ripresa del campionato, il 4 gennaio contro il Milan. Corsa contro il tempo per ultimare tutti i dettagli per ottenere il transfer internazionale.

37 anni, Ochoa è un portiere spettacolare e al contempo efficace, di istinto e tecnica.

Uno degli otto giocatori nella storia del calcio ad essere convocati in cinque edizioni dei Mondiali: l'ultima proprio in Qatar, protagonista con un rigore parato a Lewandoski e altri interventi da campione che hanno contraddistinto tante delle sue partite nei campionati del mondo.

Ora la sfida della serie A, consacrazione di una carriera dove l'ultimo atto è ancora tutto da scrivere.