Omovies, cinema e cultura per combattere le discriminazioni

La serata di gala nella fondazione Made in cloister di Napoli presentata da Priscilla e Laura Matrone ha concluso la quindicesima edizione di Omovies, festival internazionale di cinema che esplora i linguaggi del mondo Lgbt. 68 le opere in concorso provenienti da tutto il mondo. 14 quelle italiane. Tra le pellicole premiate il corto "Le ragazze sole", il documentario "Porpora", il lungometraggio "Le cose non dette".

L'orientamento sessuale rappresenta purtroppo ancora un fattore di discriminazione. Anche nel mondo del cinema italiano.

Nel servizio le interviste al direttore artistico del festival Carlo Cremona e a Vladimir Luxuria.