Ordinanza per le feste: il test della vigilia

La giornata della vigilia, con i tradizionali scambi di auguri e il classico brindisi pre-cenone, sarà il primo importante test per l'ordinanza anti-assembramento nel periodo delle feste emanata dal Comune di Napoli.

Una misura volta a scoraggiare l'eccessivo affollamento in quelle che sono le zone più frequentate: i baretti di Chiaia, il centro storico, i Quartieri Spagnoli e il Vomero. In alcune strade di queste aree, quelle con la maggiore concentrazione di locali, l'accesso potrà essere temporaneamente interdetto, ad eccezione dei residenti, in caso di eccessivo affollamento con potenziali ricadute sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Le restrizioni saranno in vigore dalle 10 alle 20 del 24 e del 31 dicembre, i giorni di vigilia in cui è più diffusa l'abitudine ad organizzare aperitivi in strada.

Permessi i brindisi all'aperto, ma solo se i bicchieri saranno di plastica o di carta. Niente bevande in lattine o in vetro, che non potranno essere portate da casa né acquistate, ma solo servite nei locali al chiuso o dotati di tavolino all'esterno.

