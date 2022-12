Napoli, centinaia di bambini non vanno a scuola

I dati più allarmanti arrivano da Secondigliano, Scampia e dalla zona orientale della città. In poco più di un mese sono state 558 le segnalazioni arrivate sulla piattaforma per la dispersione scolastica. Numeri impietosi: quasi 15 bambini ogni giorno lasciano vuoto il proprio banco, che in linea teorica equivale alla cancellazione ogni tre giorni di due classi. A lanciare l’allarme è l'assessore all'Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano, che chiama tutti a raccolta prima che l’evasione si trasformi in dispersione scolastica e il problema esploda in tutta la sua portata: “Se riusciamo a capire perché non stanno andando a scuola e a sostenere in qualche modo le famiglie - spiega - potremmo contrastare il problema dall’inizio”. Le due Municipalità con i dati più preoccupanti sono la Municipalità 7 (Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno) e la Municipalità 8 (Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scampia): insieme fanno poco meno della metà dei casi. A ruota segue la zona orientale, poi ci sono le municipalità del centro storico con un’incidenza sulla città a macchia di leopardo.

Lo strumento con il quale il Comune intende intervenire è il Patto educativo che, spiega l’assessore, “mette al primo posto l'educazione: quindi tutte le istituzioni, anche il terzo settore e la Chiesa si mettono insieme per realizzare, con energie e risorse comuni, un progetto di sostegno a quelli che sono i bisogni educativi della popolazione, soprattutto quella più fragile”.