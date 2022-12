“Ho detto ‘No!’ alle proposte di lavoro della camorra”

Tra pochi giorni sarà il secondo anniversario della chiusura improvvisa, inattesa, dello stabilimento della ex Meridbulloni di Castellammare di Stabia, comune in provincia di Napoli sciolto per infiltrazione mafiosa. I circa quaranta operai rimasti sul territorio stanno per affrontare il loro terzo Natale senza lavoro, con il sussidio di disoccupazione che tra poco più di un mese finirà per alcuni di loro. Al presidio davanti ai cancelli del loro stabilimento qualcuno tra loro denuncia le proposte di lavoro arrivate da ambienti criminali e rispedite al mittente.