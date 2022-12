Afragola, presa la banda delle rapine violente

In pochi giorni avevano seminato il terrore ad Afragola, alle porte di Napoli. Tre rapine in sequenza nel mese di settembre: tabaccherie diventate bancomat di una banda di criminali senza scrupoli. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avevano raccontato quanto spietato fosse il gruppo. All’alba di oggi si è chiuso il cerchio: i Carabinieri hanno fermato sei persone. Il più grande ha 35 anni, il più giovane ne ha 20. Vivevano tutti nel Rione Salicelle, alla periferia di Afragola, dove dopo l’ultima rapina erano stati ritrovati nel corso di un blitz, nascosti in un vano ascensore, le armi e gli indumenti utilizzati nel corso dei raid.

Il video dell’ultimo dell’ultimo assalto quello diventato virale: i malviventi entrano in una tabaccheria del centro all’orario di apertura. Un fucile a pompa puntato sul titolare, mentre il resto della banda devasta e depreda. Fino all’aggressione fisica, al pestaggio feroce della vittima. Nessuno scrupolo: a pochi minuti dal raid via whatsapp già discutevano della spartizione, ignari di essere intercettati. L’indagine lampo è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e sono almeno due le rapine sventate dai Carabinieri nelle ore successive a quelle portate a segno. Quasi 45mila euro il bottino delle tre rapine, tra contanti, sigarette e biglietti del gratta&vinci. Ora i sei fermati sono in carcere in attesa dell'udienza di convalida del fermo.