Pascale, centro di protonterapia del Sud

Localizzare con maggiore precisione il dosaggio delle radiazioni ionizzanti contro il cancro, rispetto ad altri tipi di radioterapia esterna. Un trattamento radiante, però, utilizzabile solo in casi molto selezionati e per pazienti già sottoposti a precedente radio. La protonterapia, finora possibile solo a Trento ed a Pavia, è entrata anche nell'Istituto tumori Pascale di Napoli. Il trattamento sarà possibile grazie ai fondi del progetto Miur Pon "Ricerca e competitività".

Quattordici i milioni assegnati dal Ministero della Salute all'Istituto per creare il Centro campano protoni, una vera rivoluzione nella Radioterapia e nella Medicina nucleare locale. Un progetto reso possibile grazie al lavoro di Paolo Muto, responsabile scientifico del progetto e da Secondo Lastoria.

In quattro anni il team guidato da Muto ha creato le premesse per la realizzazione formando 24 giovani esperti e consolidando le dotazioni tecnologiche della Radioterapia, della Medicina nucleare e dei laboratori di ricerca con l'acquisto di apparecchiature di ultima generazione. Il progetto, che impegnerà 36 mesi per la sua realizzazione, ha l'obiettivo di attrarre quella grossa fetta di pazienti che oggi migra versa il Nord per accedere a questo tipo di trattamento.

"Siamo pronti a selezionare i pazienti che possono trarre vantaggio da questa tecnologia- ha detto Muto- anche per sostenere la rete oncologica regionale"