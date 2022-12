"Per grazia ricevuta" la Festa dell'Immacolata a Torre del Greco

La festa dell'Immacolata Concezione, che ricorre l'8 dicembre in tutto il mondo cattolico, è molto sentita alle pendici del Vesuvio, nella città di Torre del Greco.



La Festa dell'Immacolata Concezione e del carro trionfale ha un legame profondo con la popolazione torrese. L'8 dicembre del 1861, infatti, il Vesuvio si risvegliò e tornò a minacciare con la colata lavica la città campana. Le bocche vulcaniche si aprirono in una zona denominata Cappella Bianchini.



Il popolo preso dalla sconforto e dalla paura decise di affidarsi all'Immacolata Concezione, e implorò alla Madonna la grazia di arrestare l'eruzione. Le preghiere ebbero effetto: la lava si fermò e la città fu salva.



Così racconta Giosuè Lombardo, Parroco della Basilica di Santa Croce in Torre del Greco: “La colata lavica fermandosi all'improvviso, diede vita a un evento miracoloso. Per questo da allora ogni anno viene costruito il carro portato per il centro storico della città da centinaia di volontari, seguiti dalla folla e dalla banda cittadina. Un evento che si ripete dal 1862, ogni 8 dicembre. E' la Madonna che va nelle case del popolo”.



Quello che colpisce e commuove vedendo sfilare il carro trionfale e la Madonna è la devozione dei portatori. Quest'anno, dopo la pandemia, sono 600.



Raffaele Di Maio, scenografo, che ha costruito per la seconda volta il carro ispirandosi al Chiostro maiolicato di Santa Chiara a Napoli, ha consegnato al popolo torrese anche il suo libro, fresco di stampa: "1861 per grazia ricevuta - Storie della Festa e del carro trionfale dell'Immacolata". Lo racconta così: “Il volume è il racconto orale della Festa, tramandato di generazione in generazione, e arricchito dalla mia esperienza nel progettare e costruire i carri”.

Osservando il carro dell'Immacolata per le vie della città viene in mente quello che lo scrittore Domenico Rea diceva guardando le opere di Raffaele De Maio: "Si sente l'odore della festa e il sapore della tradizione".



E in realtà a cominciare dal 1862 è proprio il carro trionfale la novità e la tradizione, perché prima di quell'anno la statua della Madonna, realizzata agli inizi del Settecento e attribuita allo scultore Giacomo Colombo, amico del celebre Francesco Solimena, che a Napoli ebbe la sua formazione artistica, era già portata in processione, ma su un semplice baldacchino.

Dietro l'Immacolata sfilano anche i "carricielli", cioè piccoli carri costruiti da gente dei quartieri, da associazioni o da gruppi di giovani devoti.