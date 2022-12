Più di duemila lavoratori in piazza a Napoli per dire no alla manovra

La Cgil porta in piazza del Plebiscito a Napoli più di duemila persone per dare corpo allo sciopero di otto ore che ha registrato una forte adesione fra i lavoratori dei principali comparti produttivi, dalla sanità ai trasporti e dire no alla manovra di bilancio varata dal Governo.

Allo sciopero ha aderito in media il 50 per cento del comparto metalmeccanico, aggregando in piazza alcune delle principali vertenze del lavoro aperte in Campania, una su tutte quella di Jabil. Nel trasporto pubblico braccia incrociate per il 40% del personale Anm. Mobilitazione anche nella scuola, nei servizi e nel commercio contro una manovra che secondo i sindacati va corretta per le politiche industriali, la riforma del fisco, le famiglie e i pensionati.

Nel servizio, le interviste realizzate da Marcella Maresca a Francesca Re David, segreteria nazionale Cgil e da Claudio Pappaianni a Pier Paolo Bombardieri, segretario generale della Uil.