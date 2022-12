Pienone di turisti a Napoli, in una città ricca di eventi

Difficilmente un selfie potrà immortalare la gioia che trasmette Napoli di questi tempi. Ma i turisti che danno corpo al pienone di questo lungo periodo natalizio porteranno con loro il ricordo di una città accogliente, piena di eventi, tutta da gustare come il suo caffè. A cominciare dall'omaggio in musica a Pino Daniele, che ieri sera ha appassionato centinaia di persone alla galleria Umberto, grazie anche alla bravura degli allievi dei conservatori provenienti da tutta Italia. Solo l'antipasto di un passaggio di testimone fra 2022 e 2023 tutto da vivere già da stasera, sul palco di Piazza Plebiscito, con Rkomi in full band e le hit ricche di funk, groove e radici pop.

Il tutto aspettando la notte di San Silvestro, fra musica e super-ospiti come momento clou del progetto Napoli Città della Musica. Una notte da vivere con spensieratezza e senza eccessi - da più parti arriva l'appello ad evitare pericolosi festeggiamenti con botti spesso illegali e fioccano i sequestri - mentre chi vorrà lasciare l'auto a casa potrà contare sulla linea 1 della metro e la funicolare regolarmente in servizio.

Forte del boom delle feste, il Comune di Napoli punta a migliorare l'accoglienza turistica, con info point più diffusi e permanenti, un sistema di promozione capace di attirare nuovi flussi internazionali. E fanno ben sperare i numeri record del centro storico e del Rione Sanità, dove le catacombe di San Gaudioso e San Gennaro festeggiano il biglietto numero 200mila staccato in un anno che ha consacrato l'impegno dei giovani della cooperativa La Paranza.